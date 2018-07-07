Фан-зону на Конюшенной перед игрой Россия - Хорватия закрыли

Желающим посмотреть матч четвертьфинала чемпионата мира по футболу Россия – Хорватия в фан-зоне на Конюшенной площади придётся искать другое место. Как передаёт корреспондент «Фонтанки», вечером 7 июля из-за большого наплыва болельщиков за час до игры организаторы приняли решение закрыть фан-зону на вход.

По официальным данным, фан-зона вмещает до 15 тысяч человек.

Напомним, матч Россия – Хорватия начнётся в 21:00. Российская сборная впервые играет в четвертьфинале чемпионата мира.