Они будут биться за полуфинал: сборная России объявила состав на матч с Хорватией

Стал известен стартовый состав сборной России по футболу на матч четвертьфинала чемпионата мира по футболу против Хорватии, который пройдёт 7 июля в Сочи.

С первых минут на поле выйдут: Акинфеев, Фернандес, Кутепов, Игнашевич, Кудряшов, Зобнин, Кузяев, Головин, Черышев, Самедов, Дзюба.

Напомним, сборная России впервые играет в четвертьфинале чемпионата мира.

Ранее определились первые соперники по полуфиналу. Бельгия сыграет с Францией. Также сегодня вышла в полуфинал Англия, которой предстоит сыграть с победителем пары Россия – Хорватия.