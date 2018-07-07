Бразильцы были так уверены в победе, что выкупили самолёт в Петербург

Бразильская сборная забронировала самолет в Санкт-Петербург ещё до того, как сыграла с бельгийцами, сообщает 7 июля портал Sport24.

Бразильцы были настолько уверены в победе, что сразу после четвертьфинального матча рассчитывали лететь в Санкт-Петербург. Из-за поражения бронирование пришлось отменять.

Бельгийцы перелёт не бронировали. Сразу после победы они отправились из Казани в Москву.

Напомним, что матч Бразилия – Бельгия 6 июля завершился в пользу бельгийцев со счетом 2:1. В полуфинале бельгийцы сыграют в Санкт-Петербурге против Франции 10 июля.