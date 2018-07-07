Очевидцы снимали полыхающий на КАД «Рено» на видео, но не тушили

Пламя охватило легковой автомобиль на внешнем кольце КАД в Московском районе Санкт-Петербурга вечером 7 июля. Пожар собрал небольшую пробку.

В пресс-службе городского ГУ МЧС «Фонтанке» пояснили, что о возгорании в службу сообщили около 18 часов. К 18:30 пожар ликвидировали. Огонь уничтожил моторный отсек автомобиля «Рено». Информации о пострадавших не поступало.

Фотографии и видео с места происшествия появились в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Судя по всему, машина загорелась во время езды, и водитель увёл её вплотную к отбойнику. На озвученный в комментариях вопрос, почему нет помощников, ответила Оксана: «Там водитель руками всем машет, чтобы объезжали». Впрочем, кто-то, очевидно, всё-таки остановился. «Огнетушителей десять штук», – отметил Роман, снявший мимоходом видео.

Вероятную причину возгорания объясняет Семен: «У этих «Ренох» часто отваливается шумка, искривляет топливную магистраль, та, в свою очередь, плавится и возгорается от двига. Господа на «Меганах», проверяйте шумку».

Напомним, ночью в Петербурге на перекрёстке Литейного и Невского проспектов тушили фургон «Форд», а с утра на проспекте Большевиков задымился автобус, но помощь спасателей в этом случае не потребовалась, так как возгорания не было.

Особое внимание к возгораниям транспортных средств привлекли участившиеся трагические ДТП. За последние недели в России в таких огненных авариях погибли несколько человек. Двое сгорели заживо и в Петербурге.