Успеть в последнюю минуту: в США хлынули машины из Европы

Импортеры автомобилей в США попытались извлечь максимум прибыли в последние дни перед неизбежным введением администрацией Трампа протекционистских таможенных пошлин, пишет 7 июля Autoblog.

В мае через три основных порта США – Балтимор, Джексонвилль и Брунсвик, через которые традиционно ввозились машины из Европы, – прошло на 23 тысячи автомобилей больше, чем год назад. Один только порт Балтимора показал почти 40-процентный рост перевалки.

В то же время порт Лонг Бич, которым обычно пользуются Toyota и Mercedes Benz, показали рост по импорту в США на 3,4 процента, но падение по экспорту автомобилей на 24 процента.

Однозначно все аналитики сходятся во мнении, что рост таможенных тарифов приведет к неизбежному росту стоимости автомобилей. Как это скажется на розничных ценах, пока непонятно — либо дилеры вынуждены будут их поднимать, либо импортеры снизят свою маржу, чтобы компенсировать новые тарифы.

Напомним, что администрация Дональда Трампа ввела протекционистские пошлины на целый ряд материалов и товаров, поставляемых в США из Китая, ЕС, России, Канады и Мексики. Так, почти запретительными пошлинами обложены сталь и алюминий, которые поставляются в США из Европы и России, автомобили, поставляемые из Европы и Азии, в частности из Китая. Что касается последнего, то против этой страны введены отдельные особые пошлины, касающиеся товаров, которыми буквально наводнен американский рынок. Список насчитывает 1300 наименований – от телевизоров и запчастей до самолетов и текстиля. В ответ Европейский Союз, Россия и Китай ввели ответные пошлины, но в то же время лидеры европейских стран заявили о готовности к взаимному снятию торговых барьеров в любой момент.