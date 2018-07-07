Сборная Англии вышла в полуфинал ЧМ-2018, обыграв Швецию

Победой сборной Англии завершился матч четвертьфинала чемпионата мира по футболу против Швеции 7 июля в Самаре. Англичане выиграли со счётом 2:0.

Голы забили Харри Магуайр на 30-й минуте и Деле Алли на 58-й. Благодаря этому Англия сыграет в полуфинале чемпионата мира впервые с 1990 года.

За выход в финал родоначальники футбола сразятся с победителем пары Россия – Хорватия, которые также сыграют сегодня, 7 июля, в Сочи.

Ранее определились соперники в другом полуфинале: Бельгия сыграет с Францией.