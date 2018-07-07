Появилось видео с места крушения МиГ-21 в Румынии: пилот увёл его от людей

Кадр из видео в YouTube

Истребитель МиГ-21 Lancer ВВС Румынии (модификация советского МиГ-21, поступавшая в войска с 1996 года) разбился 7 июля во время показательного полета в рамках Дня открытых дверей на авиабазе ​близ Фетешти на юго-востоке страны, пишет РБК.

36-летний пилот погиб геройски: он увёл падающую машину от скопления зрителей.

Видео: YouTube/Obiectiv Ialomița

Военная прокуратура начала уголовное дело по факту падения самолета. «Офицеру было 36 лет, он выполнял функцию главного пилота 861-й эскадрильи истребителей воздушной базы в Фетештах», – говорится в сообщении министерства национальной обороны страны.

В Румынии по состоянию на 2016 год состояли на вооружении десять МиГ-21 Lancer A, шесть МиГ-21 Lancer B и двадцать МиГ-21 Lancer C, модернизированных в 2000-е годы. С 2013 года началось постепенное списание этих машин.