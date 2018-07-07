В КНДР после переговоров с США заявили о возможном сворачивании денуклеаризации

В КНДР заявили, что «твердая решимость» Пхеньяна свернуть ядерную программу может быть пересмотрена после того, как США в одностороннем порядке потребовали полной денуклеаризации за два дня, сообщает 7 июля Reuters со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Отмечается, что результат переговоров с американской делегацией во главе с Госсекретарем Майком Помпео был назван «крайне тревожным».

Кроме того, неназванный представитель МИД КНДР сообщил агентству, что Пхеньян настаивает на постепенной денуклеаризации, а также на том, чтобы обе стороны одновременно предпринимали шаги по улучшению отношений.