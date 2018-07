Экс-баскетболист «Химок» погиб в перестрелке с полицией. Её вызвала мать

Бывший игрок баскетбольного клуба «Химки» ​Тайлер Ханикатт погиб, по предварительным данным, в перестрелке с полицией, передаёт 7 июля РБК со ссылкой на спортивное издание Eurohoops.

Гибель коллеги подтвердил в своём Twitter баскетболист Соломон Хилл. «Печальная новость. Рад, что никто больше не пострадал, но, в конце концов, печально. Покойся с миром, мой баскетбольный брат Тайлер Ханикатт», — написал он.

hurt by the news, glad no one else was injured, but ultimately sad to say, rest in peace to my basketball brother tyler honeycutt... pic.twitter.com/5jmXT472gB

— Solomon Hill (@solohill) 7 июля 2018 г.