Экс-баскетболист «Химок» погиб в перестрелке с полицией. Её вызвала мать

Бывший игрок баскетбольного клуба «Химки» ​Тайлер Ханикатт погиб, по предварительным данным, в перестрелке с полицией, передаёт 7 июля РБК со ссылкой на спортивное издание Eurohoops.

Гибель коллеги подтвердил в своём Twitter баскетболист Соломон Хилл. «Печальная новость. Рад, что никто больше не пострадал, но, в конце концов, печально. Покойся с миром, мой баскетбольный брат Тайлер Ханикатт», — написал он.

hurt by the news, glad no one else was injured, but ultimately sad to say, rest in peace to my basketball brother tyler honeycutt... pic.twitter.com/5jmXT472gB — Solomon Hill (@solohill) 7 июля 2018 г.

Издание уточняет, что перестрелка случилась в Шерман Оакс под Лос-Анджелесом. Полицию вызвала мать Тайлера Ханикатта, заявив, что её сын вооружен и неадекватен. Баскетболист открыл по полицейским огонь и забаррикадировался в доме. На место происшествия вызвали спецназ, эвакуировали 30 человек. В завязавшейся перестрелке Ханикатт, которому было около 25 лет, погиб.

Напомним, что американский баскетболист Тайлер Ханикатт выступал за российский баскетбольный клуб «Химки» с 2014 по 2016 год и с 2016 по 2017 год. В настоящее время его контракт с «Химками» завершен.