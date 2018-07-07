Трое пострадавших на Новоприозерском шоссе: говорят, водитель самосвала уснул

Три человека получили травмы средней степени тяжести в результате ДТП на новом участке Новоприозерского шоссе в Приозерском районе Ленинградской области.

По данным «Фонтанки», 7 июля около 13 часов на 72 километре трассы «Сортавала», на подъезде к Лосево, столкнулись легковые машины и грузовик. Все они ехали в направлении Лосево. Автомобили получили сильные повреждения.

«Водитель тонара на полной скорости – говорит, уснул – врезался в вялодвигающуюся пробку, сестра с племянницей была во второй машине (на видео рядом с тонаром стоит), сейчас в больнице в Приозерске. Муж сестры, вроде, не пострадал», – рассказывает Анна в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

По другой версии, причиной аварии стало неудачное перестроение одной из машин. Полиция выясняет все обстоятельства ДТП.

Напомним, 3 июля на Киевском шоссе водитель самосвала врезался в стоящие после ДТП легковушки (момент удара попал на видео). Одна из них вспыхнула. Очевидцы пытались вытащить из неё людей, но не успели. В итоге мужчина и женщина сгорели заживо.