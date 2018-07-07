Холодная вода на проспекте Энгельса пробила асфальт

Струя холодной воды вырвалась из-под земли в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Лужа коричневого цвета оккупирует тротуар.

Как рассказали 7 июля очевидцы в группе «Шувалово — Озерки» «ВКонтакте», прорыв коммуникаций произошёл у дома 139 по проспекту Энгельса около 16 часов.

В «Водоканале» факт аварии «Фонтанке» подтвердили и отметили, что специалисты прибыли на место коммунальной неурядицы. На водоснабжение в соседних домах лопнувшая труба не повлияла.