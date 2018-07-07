После эвакуации из дома на Зверинской петербуржцы тревожатся за своё жильё

Треснувшие стены дома на Петроградской стороне заставили петербуржцев внимательно присмотреться к собственному жилью. Горожан из Адмиралтейского района встревожила посыпавшаяся штукатурка.

Как рассказали «Фонтанке» читатели 7 июля, около трёх часов дня в парадной 132 дома по Обводному каналу, на первом этаже, обрушилась часть потолка. На полу оказались весомые куски штукатурки. Под «обстрел» никто из жильцов не попал. «Отремонтировали фасад, а внутри с ремонтом не заморачиваются и расселять жителей не собираются», — пожаловались жители дома.

Шестиэтажный дом построен в 1904 году архитектором Николаем Басиным в стиле эклектика. Капитального ремонта в здании не проводилось. Большая часть его жильцов ютятся в коммуналках.

Накануне поехали несущие стены столетнего дома № 20 на Зверинской. Полиция оцепила шестиэтажное здание, обитателям дали время, чтобы забрать документы и вещи, а затем всех эвакуировали. Сотрудники МЧС поставили на лестницах и в квартирах двадцать распорок, которые должны поддержать здание. Часть жильцов разместили в маневренном фонде. По предварительной причине, дом пошёл трещинами из-за ремонтных работ.

Добавим, в программу по расселению аварийных домов в 2018-2019 годах в Петербурге вошло всего восемь адресов.