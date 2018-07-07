«Антикоррупционная зачистка» в Дагестане продолжилась новым арестом

Бывший глава Минздрава Дагестана Танка Ибрагимов был задержан сегодня, 7 июля, в Махачкале сотрудниками ФСБ, сообщает РИА «Дербент».

Операция проведена в рамках расследования уголовного дела бывшего заместителя министра здравоохранения Хаджимурада Мирзабекова. Он подозревается в том, что в 2013-2014 годах в сговоре с сотрудником министерства Омаром Курамагомедовым совершил хищение бюджетных средств в сумме 105,6 миллиона рублей, которые были выделены на приобретение высокотехнологичного медицинского оборудования, отмечает издание.

Ибрагимова, покинувшего пост министра здравоохранения Дагестана в апреле текущего года, также подозревают в хищении бюджетных средств. «Сегодня утром прошли обыски в доме бывшего министра здравоохранения Танки Ибрагимова в Махачкале. После этого его задержали», – сообщает РИА «Дагестан» со ссылкой на источник в силовых структурах республики.

Это продолжение «антикоррупционной зачистки» в Дагестане, стартовавшей в начале 2018 года. В январе был арестован мэр Махачкалы Муса Мусаев, после того, как якобы продал республиканский земельный участок за бесценок.

В феврале в Махачкале задержали бывшего врио председателя правительства Дагестана Абдусамада Гамидова, двух его бывших заместителей – Шамиля Исаева и Раюдина Юсуфова, а также бывшего главу министерства образования и науки республики Шахобаса Шахова. Им предъявлено обвинение в хищении бюджетных средств, выделенных на социальную сферу и инвестиционную программу региона.

После этого президент Владимир Путин пообещал продолжить зачистку. Весной следователи провели обыски у сотрудников дагестанской таможни и изъяли более миллиона рублей, а экс-премьера Дагестана уличили в превышении должностных обязанностей на 1,3 миллиарда рублей.

А 4 июля уволили и обыскали вице-премьера Дагестана Рамзана Алиева.