Эмир Катара посмотрит финал чемпионата в Москве и собирается в гости к Путину

Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани намеревается приехать в Россию, чтобы посмотреть финал чемпионата мира по футболу, и рассчитывает встретиться с президентом Владимиром Путиным, передает 7 июля «Газета.Ru» со ссылкой на РИА «Новости».

О таком намерении главы страны сообщил журналистам посол Катара в России Фахад Мухаммед аль-Аттыйя во время открытия Дома Катара в парке имени Горького в Москве.

Желание эмира взаимно — ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин планирует встречу с эмиром, если тот окажется в Москве.

Напомним, финал чемпионата мира по футболу состоится на московском стадионе «Лужники» 15 июля.