В Японии из-за ливней погибли 48 человек, почти 5 миллионов эвакуированы

В результате ливневых дождей в Японии погибли 48 человек, 4,72 млн людей получили от властей указание эвакуироваться из-за начавшегося наводнения в нескольких регионах страны. Об этом 7 июля сообщает агентство Kyodo.

Более 50 человек считаются пропавшими без вести. Их поиском и спасением занимаются экстренные службы Японии. В общей сложности на месте стихийного бедствия работают около 48 тыс. человек.