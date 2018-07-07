В Кемерово задержан пожарный, одним из первых прибывший в «Зимнюю вишню»

Ещё одного сотрудника МЧС заподозрили в халатности при борьбе с огнём в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». В отношении начальника службы пожаротушения первого отряда федеральной противопожарной службы Андрея Бурсина возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета 7 июля.

По версии следствия, во время тушения ТЦ «Зимняя вишня» Бурсин не организовал «управление силами и средствами пожарно-спасательного гарнизона», а также разведку пожара. Сейчас он задержан. В ближайшее время следствие планирует обратиться с ходатайством в суд об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее Бурсин рассказывал о том, как проходило тушение «Зимней вишни», в частности упоминал о ретировавшейся администрации торгового центра.

Пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, среди них много детей. По делу о пожаре проходят десять фигурантов, среди которых сотрудники ТЦ и кемеровского МЧС. В ходе расследования в «Зимней вишне» были обнаружены нарушения требований пожарной безопасности. Как стало известно, сотрудники МЧС не проверяли «Зимнюю вишню» по указанию руководства кемеровской прокуратуры.