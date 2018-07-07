В Сочи перед матчем Россия – Хорватия продолжается потоп

Сочи, где сегодня, 7 июля, состоится матч Россия – Хорватия за выход в полуфинал чемпионата мира по футболу, продолжает затапливать. Как передают очевидцы, по городу по-прежнему разливаются целые реки. Люди бросают машины, а болельщики, которые приехали на игру, отсиживаются в своих отелях.

В Сочи говорят отличная погода pic.twitter.com/6Mcv0gRyHm — PfaffelHurfer (@outister) 7 июля 2018 г.

По данным Гидрометцентра, за последние сутки в Сочи выпала треть месячной нормы осадков. Несмотря на то, что большая их часть пришлась на 6 июля, последствия ощущаются до сих пор.

Перед матчем Россия-Хорватия на Сочи обрушился небывалый ливень – город плывет.

Мэр города пообещал, что это не помешает игре! pic.twitter.com/wzUCLEYSrW — Дмитрий Бурдинов (@Byrdinov) 7 июля 2018 г.

В частности, подтопило федеральную трассу: с прилегающего рельефа поток воды пришел на 300-метровый участок федеральной дороги А-147 «Джубга — Сочи» в Адлерском районе. В районе автозаправочной станции и торгового квартала «Фара» залило проезжую часть, встало движение в сторону центра Сочи.

Публикация от Сочи l Адлер l Анапа (@live.sochi) 6 Июл 2018 в 1:18 PDT

Тем не менее, власти города продолжают уверять, что на предстоящем матче последствия непогоды никак не отразятся.

Ранее в Сочи прилетела президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович, чтобы поддержать свою команду.