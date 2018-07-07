«Хотим вкусно поесть»: дети из тайской пещеры передали письма родителям

Дайверы доставили послания от юных футболистов, которые застряли в затопленной пещере на севере Таиланда. Письма родным и учителям опубликовали местные власти в «Фэйсбуке» 7 июля.

В записках дети сообщают, что они здоровы, и просят взрослых не волноваться. «Когда выйдем, очень хотим поесть вкусной еды», – говорится в одном из посланий. Один из школьников попросил учителей не нагружать их домашними заданиями. Тренер футболистов, который также находится в пещере, попросил прощения у родителей за инцидент.

Как пишет The Nation, спасатели пробурили более 100 скважин, однако добраться до детей пока не удалось. Люди находятся на глубине около 600 метров.

Российские специалисты предложили Таиланду свою помощь в спасении группы школьников. Член совета союза спелеологов Евгений Снетков рассказал «Фонтанке», как подобные операции проводятся в России.

Ранее Илон Маск отправил в Таиланд инженеров компании SpaceX. Они присоединились к спасательной операции. В своем «Твиттере» Маск рассказал о разрабатываемых способах спасения.

«Несколько хороших новостей от экспертов в Таиланде. Постоянно обсуждаем с ними механизм аварийно-спасательной капсулы, которая могла бы быть достаточно безопасной для попытки провести эвакуацию. Также работаем над созданием надувной трубы с воздушными шлюзами. Вероятности того, что этот вариант сработает, мало, учитывая сложность рельефа, однако, если всё получится, будет превосходно», – написал он.

Детская футбольная команда и их тренер пропали без вести 23 июня в пещере Кхао-Луанг в заповеднике «Понг Пха». Пока они осматривали дальнюю часть пещеры, ее затопил разлившийся из-за дождя ручей. Спасательной операцией занимается спецназ ВМС Таиланда. 2 июля все 12 детей и их тренер были найдены английскими спелеоподводниками – все живы и находятся в подземной незатопленной камере. Однако до сих пор неясно, как вывести школьников на поверхность через толщу воды. Во время операции один из спасателей погиб: ему не хватило кислорода на то, чтобы вернуться назад.