В Кронштадт подтягиваются военные корабли – потренироваться в заливе

Фрегат «Адмирал Макаров» и корвет «Сообразительный» прибыли в Кронштадт для участия в Главном военно-морском параде, который состоится 29 июля, сообщает 7 июля пресс-служба Минобороны. Во второй половине дня к ним присоединятся еще два больших десантных корабля Балтийского флота – «Иван Грен» и «Королёв».

Планируется, что условия базирования кораблей-участников парада у причалов Кронштадта и на рейде сегодня проверит главнокомандующий ВМФ России адмирал Владимир Королёв.

По пути в Кронштадт из Балтийска корабли отработали плановые задачи организации противовоздушной, противолодочной и противоминной обороны и потренировались совместно плавать в ордере.

До 29 июля корабли будут тренироваться перед главным военно-морским праздником года в Финском заливе.

Напомним, что первые участники Главного военно-морского парада прибыли еще 5 июля.