Volvo «отметила» запуск нового универсала V60 необычными парковками

Марка Volvo отметила запуск в Великобритании своего нового семейного универсала Volvo V60 необычными нововведениями, пишет Motor1.

Парковочные места, предназначенные для тестовых автомобилей в крупнейшем в мире торговом центре Shepherds Bush в лондонском районе Westfield, были размечены логотипами под разные типы семей — от матерей-одиночек до многодетных кланов с бабушками и дедушками. Своё место на большой подземной парковке нашлось каждой семье, в том числе и таким, которые у нас не считаются «традиционными».

Главный маркетолог представительства Volvo в Великобритании Майк Джонстон отмечает, что таким образом компания использует возможность отдать дань «современной семье во всём её многообразии». По его мнению, новый Volvo V60 это «семейный универсал, отражающий наш ориентированный прежде всего на человека подход к дизайну автомобилей».