Президент Хорватии поддержит свою сборную на матче в Сочи, а Путин – нет

Мощную поддержку на трибунах сочинского стадиона «Фишт» получит сборная Хорватии в матче четвертьфинала чемпионата мира по футболу против России 7 июля. Как сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на ТАСС, в Сочи чартерным рейсом из Загреба прибыла президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович.

Известно, что перед игрой Грабар-Китарович планирует встретиться с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым. Стороны обсудят вопросы торгово-экономического и культурного сотрудничества двух стран, после чего уже вместе отправятся на стадион.

Матч Россия – Хорватия – второй для Грабар-Китарович, на который она прибыла лично. Ранее президент Хорватии летала в Нижний Новгород на игру 1/8 финала против Дании (1:1, 3:2 – по пенальти).

Отметим, что посещение матча Россия – Хорватия Владимиром Путиным не планируется. Ранее об это заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.