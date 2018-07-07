Съезд с Выборгского шоссе на КАД засыпали потерянным грузом

Неожиданное препятствие затруднило движение на севере Петербурга в первой половине дня 7 июля.

На съезд с Выборгского шоссе на КАД, по словам очевидцев из группы «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», какой-то грузовик рассыпал на проезжей части «блоки», оставив свободной для проезда только одну полосу.

К счастью, ДТП из-за потерянного груза не случилось. В данный момент сильных пробок на этом участке, по данным «Яндекс.Карт», не наблюдается.

В целом движение в городе свободное – 2 балла. Небольшие заторы наблюдаются кое-где на пригородных трассах, а также на внешнем кольце КАД перед съездом на Новоприозерское шоссе.