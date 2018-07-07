Футболистов сборной Швеции эвакуировали из гостиницы из-за пожарной сигнализации

Ранний подъём совершили игроки сборной Швеции перед 1/4 финала чемпионата мира по футболу 7 июля. В восемь утра в самарской гостинице спортсменов разбудила пожарная сигнализация.

Как пишет Sports.ru, игроки, тренеры и члены команды покинули номера и собрались в холле гостиницы. Однако позже выяснилось, что тревога ложная, и никакого возгорания нет.

Матч Швеция – Англия состоится на стадионе «Самара-Арена». Начало – в 17:00.

Сегодня же на стадионе «Фишт» в Сочи сборная России встретится с командой Хорватии. Начало игры в 21:00.