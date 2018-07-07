Шаманы Бурятии и 50 боевых кораблей Балтфлота радеют о сборной России

Болеть за сборную России по футболу, которая 7 июля встречается со сборной Хорватии в четвертьфинале чемпионата мира, будут экипажи более 50 кораблей Балтийского флота, сообщает пресс-служба Минобороны.

Матч покажут военным морякам в прямом эфире на судах, дислоцированных в Калининградской области и Санкт-Петербурге. Но последить за игрой смогут только те, кто свободен от вахты и боевых дежурств, уточнили в ведомстве. Тем не менее, из военнослужащих получится внушительная фан-зона — в общей сложности более 5 тысяч человек.

«В воинских частях Балтийского флота с этой целью организовано более 100 мест. Телевизоры с приставками для приема цифрового сигнала установлены на всех кораблях, во всех казарменных помещениях, клубах, комнатах досуга и полевых лагерях», – отмечается в сообщении.

Помогать сборной своим радением будут не только военнослужащие, но и шаманы Бурятии, передает «Газета.Ru» со ссылкой на ТАСС. Шаманы помолятся за сборную России перед матчем. Представитель местной религиозной организации шаманов «Тэнгэри» в Улан-Удэ Людмила Дашицыренова сообщила журналистам, что у шаманов не принято собираться вместе и проводить коллективные ритуалы, но они обратятся к предкам каждый в индивидуальном порядке.

Напомним, что 7 июля сборная России встретится со сборной Хорватии, чтобы побороться за выход в полуфинал чемпионата мира по футболу.