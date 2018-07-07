Сотрудник «Питеравто» попал в реанимацию после сварки

Врачи борются за жизнь рабочего петербургской компании-перевозчика. Воспламенившаяся бочка с маслом отправила горожанина в реанимацию.

Как стало известно «Фонтанке» 7 июля, в среду, 4 июля, в НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе привезли 60-летнего петербуржца. Состояние мужчины оценили как крайне тяжёлое. Пострадавший получил 75-процентный ожог поверхности тела. Пациент является работником «Питеравто», он пострадал при сварочных работах.

Как рассказали «Фонтанке» в компании, на выпускной площадке воспламенилась емкость с маслом, в результате чего пострадал один из сотрудников.

«Обстоятельства инцидента уточняются, ведётся служебная проверка, за которую ответствен заместитель генерального директора. Пострадавшему оказывается вся необходимая помощь за счёт предприятия», – пояснили в «Питеравто».