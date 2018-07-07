В одной из сирийских провинций решили прекратить огонь

В провинции Дераа в Сирии лидеры вооруженных формирований согласились сдать оружие и прекратить вести огонь, сообщает 7 июля «Газета.Ru» со ссылкой на РИА Новости.

«В провинции Дераа достигнуты договоренности по следующим вопросам: прекращение боевых действий, начало сдачи тяжелого и среднего вооружения во всех населенных пунктах, находящихся под контролем вооруженных формирований», — отмечают в Минобороны РФ.

К данному соглашению стороны пришли по результатам переговоров, которые проходили при посредничестве российского Центра по примирению. Также сообщается, что стороны договорились о статусе боевиков и восстановлении работы государственной власти Сирийской Арабской Республики (САР) в населенных пунктах.