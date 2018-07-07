ГИБДД и прокуратура нашли метод против стритрейсеров за биржей

читатель "Фонтанки"

Три экипажа ДПС окружили ночью стритрейсеров за зданием биржи на Васильевском острове. Принимал участие в облаве прокурор района, акция не предполагала погонь, но гонщиков могут лишить возможности дрифтовать.

По информации «Фонтанки», в ночь с 6 на 7 июля наряды Управления ГИБДД окружили стритрейсеров, как обычно скопившихся за зданием биржи на Стрелке Васильевского. Десять сотрудников начали проверку каждой иномарки – сличали указанные технические характеристики в свидетельстве о регистрации с фактическими под капотами.

Понятно, что у многих не сошлись лошадиные силы, так как большинство раскрашенных под гонки автомашин имеют форсированные двигатели. Этого оказалось достаточно, чтобы составлять протоколы, за которыми последует аннулирование регистрации транспортных средств. Теперь, чтобы восстановить реалии, водителям нужно привести характеристики своих каров в соответствие с документами и вновь явиться в ГИБДД.

Заметим, что, по данным «Фонтанки», инициировал облаву прокурор Василеостровского района Петербурга Рустам Богатырев. Скорее всего, это продолжение его противостояния со стритрейсерами, о котором «Фонтанка» уже сообщала.

Так, еще пару лет назад прокуратура разбирала жалобы пациенток, лежащих в институте акушерства и гинекологии имени Отта, которые обращались по поводу ночных дрифтеров и их автомобильной музыки.

Прокуратура города и комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Смольного рассматривал даже вероятность установки за биржей лежачих полицейских.