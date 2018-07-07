Платежная карта «Мир» теснит выдр, осьминогов и медведей, вангуя победу России

В официальной группе платежной карты «Мир» «Вконтакте» опубликовали поздравление сборной России по футболу с выходом в полуфинал Чемпионата мира-2018.

Объявление вызвало эффект разорвавшейся бомбы и разлетелось 7 июля по социальным сетям в виде скриншотов. Исход матча между Россией и Хорватией станет известен лишь после его окончания вечером 7 июля.

Администрация группы оперативно убрала преждевременное поздравление, а позже опубликовала нашумевший скриншот и снабдила его комментарием. «Прогнозы на исход матча Сборной не сделал только ленивый), – написали администраторы группы. – Осьминоги, выдры, медведи и другая живность упражнялась в прогнозах. Теперь вот и наш SMM-отдел вангует нам победу:)».

Напомним, что работников бюджетных организаций переводят на внутрироссийскую платежную систему «Мир». Банк «Уралсиб» объявил, что с 1 июля блокирует студентам и бюджетникам зарплатные карты международных платежных систем Visa/Mastercard.