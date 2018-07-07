Цукерберг обошёл Баффета в списке миллиардеров по версии Bloomberg

Основатель Facebook Марк Цукерберг вышел на третье место в глобальном рейтинге миллиардеров Bloomberg, потеснив инвестора Уоррена Баффета, сообщает РБК.

По оценке агентства, на 7 июля состояние Цукерберга составило 81,6 млрд долл., а Баффета — 81,2 млрд долл. Первое место удерживает основатель Amazon Джефф Безос (142 млрд долл.), основатель Microsoft Билл Гейтс расположился на второй строчке рейтинга с состоянием 94,2 млрд долл.

Bloomberg отмечает, что на торгах в пятницу акции Facebook подорожали на 2,4%, что увеличило состояние Цукерберга.

Однако в рейтинге миллиардеров журнала Forbes, который также рассчитывается в реальном времени, по состоянию на 7 июля Цукерберг остался на прежней позиции и занимает пятое место. Лидируют в этом рейтинге также Безос и Гейтс. На третьем месте Баффет с 81,1 млрд долл., далее идет глава Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно с 78,8 млрд долл. Замыкает пятерку глава Facebook, состояние которого Forbes оценил в 77,1 млрд долл.

20 июня из-за быстрого роста котировок на бирже бумаги Facebook подорожали на 2,3%, а состояние Цукерберга за день увеличилось сразу на 1,7 млрд долл. Цены на акции подпрыгнули после того, ​как подконтрольная компании соцсеть Instagram анонсировала запуск видеоплатформы IGTV, предназначенной для просмотра «вертикальных видео».