Мэр Казани: Cрочно начинаем рисовать граффити Модрича

Мэр Казани Ильсур Метшин на совещании в исполкоме Казани 7 июля заявил, что в Казани начинают рисовать граффити с капитаном сборной Хорватии Лукой Модричем. Об этом пишет «Бизнес Online».

«Не повезло сборной Португалии с Роналду, не повезло Месси и сборной Аргентины, не повезло сборной Бразилии с Неймаром. Поэтому сегодня, желая победы сборной России по футболу, мы начинаем рисовать капитана сборной Хорватии Модрича. Надеемся, эта традиция продолжится и наша сборная обязательно победит», — с серьезным лицом и под хохот зала сказал Метшин.

Вчера после вылета сборной Бразилии с чемпионата мира по футболу в соцсетях начали активно обсуждать «проклятие казанских граффити». Пользователи заметили, что их герои — португалец Криштиану Роналду, аргентинец Лионель Месси и бразилец Неймар — не смогли пройти в четвертьфинал.

#ЧМ2018 С казанскими граффити что-то не так)

Год назад нарисовали Роналду -Португалия вылетела c Кубка конфедераций.

Нарисовали граффити с Месси – Аргентина вылетает с ЧМ.

Несколько дней дней назад нарисовали граффити с Неймаром – Бразилия вылетела с ЧМ.

Срочно рисуйте Модрича! pic.twitter.com/oISWDGscqR — Lιттℓє╰დ╮╭დ╯Oωℓ (@Little_Owl_A) 7 июля 2018 г.

В Казани было граффити Роналду, он вылетел с ЧМ, в Казани нарисовали граффити Месси, он вылетел с ЧМ, в Казани нарисовали граффити Неймара...чуете, да? Лишь бы Дзюбу не нарисовали. — nikolay roganov (@roganovn) 5 июля 2018 г.

Так, ладно, Казань – граффити Модрича готово? — Василий Конов (42+) (@VasilyKonov) 7 июля 2018 г.