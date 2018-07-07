На видео попало «лобовое» ДТП на Кубани, в котором погибли 9 человек

Девять человек погибли в результате лобового столкновения двух легковых автомобилей в Белореченском районе Краснодарского края.

Как сообщает областное ГУ МВД, вечером 6 июля на 22 километре автодороги Мирный – Бжедуховская – Беляевский водитель автомобиля ВАЗ-21015, по предварительным данным, не справился с управлением и врезался в универсал «Лада Приора». Это случилось на крутом повороте. Момент столкновения зафиксировал видеорегистратор очевидца.

Видео: YouTube/MITIS & TV

Выжила только одна девушка, 19-летняя, она в реанимации в тяжёлом состоянии, пишет Krasnodarmedia. Среди девяти погибших – ребёнок.

Одна из машин с номерами Ставропольского края, другая – с адыгейскими.

«Виновата девушка на «15», не справилась с управлением, плюс заднее правое шипованное, левое нет», – утверждает Константин в группе «ДТП ЧП Белореченск» «ВКонтакте».

Видео: YouTube/Кубанские новости

Точные обстоятельства ДТП выяснят дознаватели.