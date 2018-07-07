Происшествия
На видео попало «лобовое» ДТП на Кубани, в котором погибли 9 человек
Девять человек погибли в результате лобового столкновения двух легковых автомобилей в Белореченском районе Краснодарского края.
Как сообщает областное ГУ МВД, вечером 6 июля на 22 километре автодороги Мирный – Бжедуховская – Беляевский водитель автомобиля ВАЗ-21015, по предварительным данным, не справился с управлением и врезался в универсал «Лада Приора». Это случилось на крутом повороте. Момент столкновения зафиксировал видеорегистратор очевидца.
Видео: YouTube/MITIS & TV
Выжила только одна девушка, 19-летняя, она в реанимации в тяжёлом состоянии, пишет Krasnodarmedia. Среди девяти погибших – ребёнок.
Одна из машин с номерами Ставропольского края, другая – с адыгейскими.
«Виновата девушка на «15», не справилась с управлением, плюс заднее правое шипованное, левое нет», – утверждает Константин в группе «ДТП ЧП Белореченск» «ВКонтакте».
Видео: YouTube/Кубанские новости
Точные обстоятельства ДТП выяснят дознаватели.