Рабочий потерял пальцы на производстве жалюзи в Коломягах

Четырёх пальцев лишился рабочий в Приморском районе Санкт-Петербурга. К травме привёл упавший лист железа на производстве жалюзи.

Как стало известно «Фонтанке» 7 июля, накануне в полицию поступила информация о госпитализации рабочего. 29-летнего мужчину с травмой руки забрали из цеха по производству жалюзи на улице Маршала Новикова, 38.

Врачи Института травматологии и ортопедии имени Вредена констатировали ампутацию четырёх пальцев левой кисти. Пострадавший объяснил, что на его руку упал лист железа, это и привело к печальным последствиям. Состояние пациента оценили как удовлетворительное.