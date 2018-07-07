«Ты купишь мне»: Ибрагимович поспорил с Бекхэмом на результат матча Швеция – Англия

Футболист сборной Швеции Златан Ибрагимович и британец Дэвид Бекхэм – бывшие товарищи по команде и хорошие друзья, которые сегодня станут соперниками во время матча Швеция – Англия на чемпионате мира по футболу – заключили нечто вроде пари.

«Если Англия выиграет, я покупаю тебе ужин в любом месте, где ты захочешь, в мире, но если выиграет Швеция, ты покупаешь мне всё, что я захочу, в «Икее», ок?» – написал Ибрагимович с своём «Инстаграме».

Бекхэм уточнил, что если победит Швеция, он купит Ибрагимовичу в «Икее» всё, что нужно для обстановки его дома в Лос-Анджелесе (Ибрагимович – звезда команды «Лос-Анджелес Гэлакси»). А если победит Англия, Ибрагимович должен будет прийти на матч на домашний стадион Уэмбли в футболке сборной Англии и наслаждаться fish & chips – жареной картошкой с рыбой, популярной в Англии.

И Бекхэм, и Ибрагимович сейчас живут в США.