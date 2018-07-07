Ждать и не суетиться: как будут спасать школьников из подводной пещеры в Таиланде

Российские спелеоподводники предложили Таиланду свою помощь в спасении группы школьников из затопленной пещеры Кхао-Луанг. Член совета Российского союза спелеологов Евгений Снетков рассказал «Фонтанке», как такие операции проводятся в России, почему спелеологи должны спасать себя сами и сколько стоит достать человека из-под земли.

из архива Евгения Снеткова

Справка: Детская футбольная команда и их тренер пропали без вести 23 июня в пещере Кхао-Луанг в заповеднике «Понг Пха». Пока они осматривали дальнюю часть пещеры, ее затопил разлившийся из-за дождя ручей. Спасательной операцией занимается спецназ ВМС Таиланда. 2 июля все 12 детей и их тренер были найдены английскими спелеоподводниками живыми в подземной незатопленной камере. Однако до сих пор не ясно, как вывести школьников на поверхность через полностью затопленные проходы. Один из спасателей погиб.



- Из Таиланда уже пришел официальный ответ на предложение Российского союза спелеологов?

– Мы направили запрос в штаб спасотряда и в посольство о том, что мы готовы вылететь в Таиланд и принять участие в спасательной операции. Официально нам пока не ответили, но неофициально сообщили, что всеми работами руководит армия и пока дополнительная помощь не нужна.

- Кто бы оплатил такую экспедицию из России?

– У нас, к сожалению, нередки случаи таких спасработ. Когда возникает необходимость отправить спасотряд, наше спелеологическое сообщество очень быстро сбрасывается деньгами на это дело. Всемирно известные фирмы, которые производят экипировку и снаряжение для спелеологов, нам помогают. В Таиланде ситуация может измениться в любой момент и в не лучшую сторону. Вода прибывает, начались проблемы с содержанием кислорода в воздухе пещеры.

- Какова вероятность пробуриться к ним снаружи?

– Это очень сложно. Там горы, джунгли и дожди. Шахтная техника подойти туда не сможет. А спелеологические методы — разбор завалов, расширение имеющихся проходов – пока не применяют, так как операцией руководит армия, а она работает по своим стандартам.

- Придется под водой вытаскивать?

– Не обязательно. Можно подождать до начала учебного года.

- С точки зрения родителя звучит ужасно. Дети это выдержат?

– Я под землей проводил по 2-3 месяца, ничего такого страшного в этом нет. Особенно если есть палатки, запас пищи и воды. Там не холодно, температура воздуха и воды примерно одинаковая — 26 градусов. Эти пещеры похожи на наши российские пещеры на Кавказе. Единственное — у нас вода холодная, не выше 10 градусов.

- Как можно было не заметить, что вода прибывает и идти вглубь пещеры нельзя?

– Люди, которые не бывали в пещерах и не видели пещерных паводков, конечно, не представляют, насколько это может быть быстро. Вода может идти со скоростью электрички. Слышишь грохот — если не успеваешь отскочить, тебя сносит потоком. Им повезло, что они успели забраться повыше. В наших кавказских пещерах затопление из-за паводка может держаться 5-10 дней. А вот у них значительно дольше. Вода может начать уходить, а потом новый дождь — и опять затопит. Гораздо безопаснее ждать помощи, чем пытаться через мутный поток пройти. Там очень сильное течение — поэтому английские дайверы так долго не могли добраться до детей. Сейчас дайверы навесили ходовые концы — веревки — и перемещаться под водой стало проще.

- Почему так сложно вытащить ребенка из этой пещеры, если надеть на него все необходимое для дайвинга снаряжение и крепко пристегнуть к взрослому спасателю?

– Там есть два очень узких места, которые можно спокойно пройти, когда в пещере нет воды. Но, если эти места затоплены, они становятся проходимы только для очень опытных водолазов. Представьте — на подводнике много оборудования, баллоны. И все это при прохождении начинает цепляться за стенки пещеры, заклинивать. Опытный человек поймет, где надо что-то вовремя поправить, сдать назад. Неопытный человек запаникует, начнет дергаться, у него может сорвать маску и дыхательный загубник. Кроме того, в этой узости нельзя двигаться параллельно. Часть пути человек должен идти в одиночку, ему ничем нельзя помочь. Третий момент — видимость нулевая... Все общение — тактильное. Сжал плечо-стой, толкнул – плыви дальше. Приборов тоже не видно, не знаешь сколько осталось воздуха в баллоне. Может, поэтому и погиб дайвер — он просто не увидел показаний, что у него заканчивается воздух.

- Ситуация, когда людей находят живыми в затопленных пещерах, но их сложно вытащить на поверхность, уникальная?

– Такое бывает довольно часто. Я и сам попадал в такую ситуацию. Мы неделю просидели в затопленной Красной пещере в Крыму. Нас было пятеро. В спасательной операции участвовали человек сто. Спустя некоторое время в этой же Красной пещере погиб водолаз — он попытался прийти на помощь людям в пещере, плывя через поток. Пещера эта экскурсионная, открытая для людей. Но, если поднимается вода, она становится ловушкой.

Фото: из архива Евгения Снеткова

- Это происходит в определенное время года?

– Нет, затопить может в любой сезон. Пещера — это коллектор, со всего горного массива дождевые потоки собираются туда.

- Если аналогичная ситуация случается в России, как происходит спасение?

– В сентябре в Сочи мы помогали МЧС проводить такую операцию в пещере Подземная Хоста. Там, к сожалению, погиб дайвер. Он очень глубоко погрузился, на 87 метров. Что-то случилось и он не смог всплыть. Фактически, это была операция по подъему тела. Он был одним из самых крутых подводников России. Спасательными работами руководило МЧС, но под водой работали мы. МЧС обеспечивало нас кислородом, помогало транспортировать грузы и оборудование по пещере. Нам без них было бы очень тяжело. У МЧС есть положение, по которому они не имеют права погружаться в надголовные среды. Это запрещено должностной инструкцией.

- Что значит «надголовные среды»?

– Это когда ты ныряешь и не имеешь возможности всплыть, чтобы вдохнуть воздух, потому что над тобой потолок. Для того, чтобы работать в таких условиях, нужно специальное оборудование и особые навыки. Если под водой отказывает оборудование, то в море еще можно всплыть, а в пещере — нет. Надо возвращаться тем длинным путем, которым пришел. Снаряжение должно быть очень надежным.

- Получается, что у спелеологов-любителей такое снаряжение есть, а у МЧС — нет?

– Честно говоря, МЧС должно спасать обычных людей, а не спелеологов, которые в жажде открытий забираются в пещеры. Если они залезают черти куда, они сами должны уметь себя спасти. Мы считаем, что МЧС работает нормально, а обучать большое количество людей навыкам, которые нужны редко, от силы раз в два года, не имеет смысла.

- Когда, например, рыбаков снимают со льдины, МЧС может выставить счет за работу того же вертолета. Если речь идет о спелеологах, такое случается?

– Нет, они никогда не выдвигают никаких материальных претензий.

- Сколько может стоить спасательная операция в пещерах?

– Все зависит от того, как быстро надо работать и какую технику придется привлечь. Минимум миллион рублей. Если использовать проходческую технику — стоимость работ вырастает до десятка миллионов.

- На территории Петербурга и Ленобласти есть пещеры, в которых можно попасть в ловушку из-за паводка?

– К счастью, нет. В нашем спелеологическом регионе есть пещера Поныретка на реке Мсте. Эта пещера все хода которой, метров 400, заполнены водой, почти под потолок. Воздушная прослойка – 10см. Стоит запаниковать и пустить волну – можно захлебнуться. Еще в Архангельской области, на Пинеге много подводных пещер.

- Насколько велики шансы, что для группы детей в Таиланде все закончится хорошо?

– Я бы сказал, что с вероятностью в 99,9 процента все останутся живы. Ничего плохого там произойти не должно. Если, конечно, спасатели не начнут суетиться и пытаться в спешке детей вытаскивать.

- А правильно ли отказываться от помощи, которую со всего мира предлагают?

– Большое количество участников в такой операции может помешать. Тем более, если спасатели говорят на разных языках. Но мы могли бы заняться поиском других входов в пещеру, обследованием их, расширением. Для такой работы людей никогда не бывает слишком много.

Беседовала Венера Галеева, «Фонтанка.ру»