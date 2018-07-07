В Петербурге нашли налётчика, пытавшегося прикоснуться к искусству с помощью ножа

Предполагаемый визитёр с ножом, покусившийся на картину в букинистическом магазине, задержан.

Как стало известно «Фонтанке» 7 июля, накануне полиция задержала 47-летнего петербуржца. Его подозревают в разбое в магазине «Старая лавка» на Рижском проспекте.

5 июля в антикварную лавку пожаловал налётчик с опухшим лицом. Он пытался унести картину и ранил ножом продавца. Но отстоять реликвию помог 70-летний букинист. Он дал отпор агрессору, и тот ретировался. Картина осталась без рамы и стекла, но в магазине.

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».