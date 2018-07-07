На Литейном тушили кондитерский фургон, на Большевиков надымил автобус

Дважды за прошедшие часы в Санкт-Петербурге дымили транспортные средства. В первом случае имел место пожар, а во втором его не было.

Ночью 7 июля на перекрёстке Литейного и Невского проспектов загорелся фургон «Форд». Вызов в службу «01» на Литейный, 63, поступил в 0:44, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу. Возгорание произошло в моторном отсеке, его потушили в 0:56.

«Жертв нет, пожарные успели потушить», – рассказали очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

А утром, около 9:30, на проспекте Большевиков, 11, задымился автобус. Читатель «Фонтанки» Глеб, проезжая там, оперативных служб не заметил, водитель, по его словам, «вроде, выбежал». Судя по его фотографиям, вышли и пассажиры автобуса.

Возгорания как такового не было, пояснили «Фонтанке» в ГУ МЧС. Вероятно, у автобуса пошёл в разнос двигатель – это нештатный режим работы дизельного мотора, при котором частота вращения неуправляемо подскакивает выше допустимой.

Напомним, за последнее время в России случилось несколько тяжёлых ДТП с пожарами, в которых гибли люди. Два человека сгорели заживо и в Петербурге на Киевском шоссе. Это привлекло особое внимание к возгораниям транспортных средств.

Не обошлось в этом тренде и без курьёзов. Накануне в городе Иваново загорелась грузовая «Газель», и пламя сумели загасить ехавшие мимо ассенизаторы. Той жидкостью, которой в их машине было в избытке. Не принимавшие участия в спасении очевидцы снимали тушение на видео издалека.