Аналитики предупреждают о возможном росте цен на нефть до 150 долл. за баррель

Цены на нефть могут подскочить до 150 долларов за баррель, полагают аналитики Sanford C. Bernstein & Co (SCB). Об этом пишет 7 июля «Газета.Ru» со ссылкой на агентство Bloomberg.

Рост, по их мнению, может спровоцировать снижение инвестиций в геологоразведку – это приведёт к дефициту сырья на рынке. Сейчас мировой объём доказанных запасов нефти сократился на 30 % по сравнению с 2000 годом, отмечают в SCB.

«Любой недостаток в поставках приведет к суперскачку цен, потенциально намного большему, чем скачок до $150 за баррель, который наблюдался в 2008 году», — приводит Bloomberg вывод из доклада аналитиков.

При этом дефицит топлива может совпасть с активизацией спроса, поскольку в ближайшие 20 лет, по прогнозам, городское население Азии вырастет более чем на 1 миллиард человек.