Twitter стал блокировать по миллиону аккаунтов в день, среди причин – деятельность петербургской фабрики троллей

Twitter резко активизировал борьбу с поддельными аккаунтами. В мае и июне было заблокировано более 70 миллионов фейковых и подозрительных аккаунтов, и темпы растут – они уже достигли показателя более 1 миллиона в день. Об этом пишет The Washington Post вечером 6 июля по местному времени.

Руководство Twitter стало более активно бороться с попытками использовать соцсеть как платформу для дезинформации после прошлогоднего расследования, показавшего, как пишет издание, что Россия с помощью поддельных аккаунтов вмешалась в президентские выборы в США в 2016 году. Тогда, цитируем, «фабрика троллей из Санкт-Петербурга смогла использовать некоторые американские наиболее известные технологические платформы, чтобы массово обманывать избирателей и усугубить социальную и политическую напряжённость».

По данным источников, блокировка может привести к общему снижению базы пользователей «Твиттера». Впрочем, по мнению вице-президента компании Дела Харви, в настоящее время акценты смещаются именно в сторону безопасности. «Свобода самовыражения не так важна, если люди не чувствуют себя в безопасности», – рассказал он в интервью на этой неделе. По его словам, большинство заблокированных аккаунтов велись нерегулярно, а их закрытие помогло защитить других пользователей от манипуляций.

Независимые исследователи и некоторые инвесторы долгое время критиковали компанию за то, что она недостаточно агрессивно реагирует на проблему «необузданных ботов, троллей и аккаунтов, используемых для распространения дезинформации». В руководстве же ссылались на свободу слова.