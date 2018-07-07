Пассажиры Nordwind Airlines вместо полёта на Крит провели ночь в Пулково

Отпуск петербуржцев начался с ночного сидения на чемоданах в Пулково. Встреча с островом Крит отложилась на несколько часов. Самолёт Nordwind Airlines не покинул Северную столицу.

Как рассказали «Фонтанке» пассажиры 7 июля, рейс на Ираклион должен был вылететь в 0:20, однако отправление перенесли на 9 часов утра. Представители авиакомпании заявили отпускникам, что воздушному судну требуется замена детали.

Обслуживать маршрут должен был «Боинг 777-200», который вмещает в себя порядка 400 пассажиров. Большую часть ночи туристы провели в аэропорту, около 6 часов утра им предложили разместиться в гостинице.

В службе информации Пулково задержку подтвердили, объяснив её технической причиной. Вылет перенесли на 10:35.

Лайнер должен вернуть в Петербург россиян, уже отдохнувших на Крите. Туристы с греческого острова также жалуются на задержку.

Указанный на сайте Nordwind Airlines телефон поддержки для клиентов не отвечает.