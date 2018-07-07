Злата надеется на помощь. «Фонтанка» и Русфонд продолжают совместный проект

Из-за серьёзных проблем со слухом 11-летняя Злата вынуждена постоянно носить слуховые аппараты. Благодаря им девочка научилась говорить, пошла в школу. Но проблема не исчезла – слух ухудшается и сейчас нужны новые, более мощные аппараты. Врачи подобрали для Златы модель, только государство не может её предоставить, следовательно, аппараты надо покупать за свой счёт.

«Фонтанка» и Русфонд продолжают совместный проект по сбору средств для лечения тяжелобольных детей.

Злата Слугина, 11 лет.

Двусторонняя тугоухость 4-й степени.

Требуются слуховые аппараты. 250 124 руб.

«Дочка начала говорить, как и положено, когда ей было около года, но долго произносила лишь слоги, речь у нее не развивалась. Потом я заметила, что Злата не всегда отзывается на имя – думала, причина в невнимательности ребенка. Однако в два года на обследовании лор выявил у дочки двустороннюю тугоухость 2–3-й степени. Вскоре нам выдали слуховые аппараты, но Злата в них плохо слышала. И через год мы сами купили более качественные и мощные приборы. Дочка стала хорошо различать все звуки, постепенно научилась говорить, с семи лет посещает специализированную школу. Учителя хвалили Злату.

Однако в последнее время дочке стало тяжело учиться, успеваемость снизилась, Злата жалуется, что почти ничего не слышит. Слух у дочки стал еще хуже, сурдолог диагностировал уже тугоухость 4-й степени и подобрал многоканальные слуховые аппараты. Но в Фонде социального страхования такую модель предоставить не могут. А купить их мне не по силам: с отцом Златы в разводе, он выплачивает алименты 10 тыс. руб. в месяц, едва сводим концы с концами. Пожалуйста, помогите!» Елизавета Слугина, Санкт-Петербург.

Оториноларинголог сурдологического центра «Аудиофон Нева» Екатерина Самотокина (Санкт-Петербург):

«Слуховые аппараты, которые сейчас использует Злата, устарели, неоднократно ремонтировались, не отвечают потребностям девочки по мощности и другим характеристикам. Она нуждается в новых многоканальных мощных слуховых аппаратах Widex Dream 440 D440-FA с индивидуальными ушными вкладышами».

Контакты для оказания помощи:

8-800-250-75-25, звонок по России бесплатный. Благотворительная линия от МТС

тел./факс: (495) 926-35-63 / 125315, Москва, а/я 110 / rusfond@rusfond.ru

В Санкт-Петербурге: 8-921-424-27-12 / annarusfond@mail.ru/

Руководитель бюро Русфонда в Санкт-Петербурге – Брусилова Анна

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Для тех, кто впервые знакомится с деятельностью Русфонда

Русфонд (Российский фонд помощи) – один из крупнейших благотворительных фондов современной России, создан в 1996 году как благотворительный журналистский проект. В настоящее время действуют 20 региональных представительств фонда в России.

Миссия фонда – помощь в лечении тяжелобольных детей и инвалидов, содействие развитию гражданского общества и внедрению высоких медицинских технологий.

За минувшие годы Русфонд создал уникальную модель адресного журналистского фандрайзинга. В настоящее время фонд системно публикует просьбы о помощи на страницах газеты «Коммерсантъ» и на rusfond.ru, а также на информационных ресурсах 79 региональных партнерских СМИ. С 2011 года развивается телевизионный проект "Русфонд на Первом", с 2013 года партнерами фонда стали региональные филиалы ВГТРК.

В Санкт-Петербурге нашими партнерами стали: "Фонтанка.ру", "Деловой Петербург" и "ВЕСТИ Санкт-Петербург".