Барсеточники разгромили «Гелендваген» Вячеслава Малафеева

На Крестовском острове совершено нападение на иномарку экс-вратаря, а ныне топ-менеджера «Зенита» Вячеслава Малафеева. На место выехала полиция, а «Фонтанка» предупреждает воров – «016» - не простой знак.

кадр из видео/instagram.com/malafeeva_ekaterina

По информации «Фонтанки», около 23 часов, 6 июля неизвестные разбили стекло черного Гелендвагена, что был припаркован на Южной дороге Крестовского острова. Как стало известно «Фонтанке», знаменитый петербуржец в это время находился в ресторане SunDay, где вместе с друзьями смотрел матч «Бразилия-Бельгия».

По данным «Фонтанки», вскоре на место выехала полиция, которая уже поднимает видео с камер наблюдения, чтобы постараться зафиксировать номер автомашины барсеточников.

Как прокомментировал один из приятелей Вячеслава Малафеева, «по моему даже воры знают, кому принадлежит номер этой машины – три «ольги», ноль шестнадцать, так как большинству мужчин в Петербурге известно, что Слава играл под шестнадцатым номером».

От себя «Фонтанка» добавляет, что номера с цифрами «016» также стоят на нескольких машинах руководства УФСБ по Петербургу и Ленобласти. Так что продолжать жуликам не обращать внимания и дальше на эти цифры – контрпродуктивно.

Напомним, что знаменитый вратарь «Зенита» после окончания карьеры занялся бизнесом, связанным с недвижимостью. Однако в прошлом году вернулся в клуб в качестве заместителя спортивного директора «Зенита».