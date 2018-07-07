Сборная России по футболу обратилась к болельщикам

Сборная России в Твиттере опубликовала обращение к фанатам команды.

"Друзья, мы очень хотим продлить свое пребывание на чемпионате мира-2018 и сделаем для этого все возможное! Обещаем выложиться полностью, отдадим ради победы все и даже больше! Нас вдохновляет ваша поддержка, вы лучшие в мире болельщики! Мы вас очень любим и ценим", – говорится в сообщении.

Друзья, мы очень хотим продлить свое пребывание на @FIFAWorldCup и сделаем для этого все возможное! Обещаем выложиться полностью, отдадим ради победы всё и даже больше! Нас вдохновляет ваша поддержка, вы лучшие в мире болельщики! Мы вас очень любим и ценим ❤️#ВместеМыКоманда pic.twitter.com/ObeM84QIQc — Сборная России (@TeamRussia) 6 июля 2018 г.

7 июля подопечные Станислава Черчесова​ сыграют с Хорватией в 1/4 финала чемпионата мира-2018 в Сочи, накануне на город обрушился потоп. В тот же день состоится последний четвертьфинал мундиаля Англия – Швеция. В полуфинал уже вышли команды Франции и Бельгии, которые сыграют его 10 июня в Петербурге.