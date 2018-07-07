Мэй грозится уволить Бориса Джонсона

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что освободит от занимаемой должности действующего министра иностранных дел страны Бориса Джонсона, если он попытается подорвать сделку по выходу британской стороны из Евросоюза, передает The Times.

Ранее Мэй заявила, что Великобритания выступает за создание зоны свободной торговли с Евросоюзом после выхода из ЕС.

Также сообщалось, что Джонсон во время закрытой встречи жестко критиковал Мэй и выражал восхищение президентом США Дональдом Трампом.

Великобритания покинет Евросоюз 29 марта следующего года. Борис Джонсон является ярым противником выхода Соединённого королевства из ЕС.