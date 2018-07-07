Чемпионом мира в четвертый раз подряд гарантировано станет европейская команда

Благодаря тому, что в четвертьфинале чемпионата мира по футболу – 2018 Бельгия обыграла Бразилию , на турнире больше не осталось не-европейских команд. На турнире остались Франция (вышла в полуфинал, победив Уругвай), Россия и Хорватия (сыграют 7 июля за выход в полуфинал), а также Англия и Швеция (сыграют 7 июля за выход в полуфинал).

Это означает, что чемпионом мира в четвертый раз подряд станет одна из европейских сборных. В 2014 году турнир выиграла Германия, в 2010 – Испания, в 2006 – Италия. И лишь в 2002 титул чемпионов мира достался Бразилии.

Напомним, что за выход в финал Бельгия поспорит с Францией 10 июля в Петербурге. На матч приедет президент Франции Эммануэль Макрон, чтобы поддержать сборную своей страны в этой игре.