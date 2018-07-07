Италия отказалась покупать истребители F-35

Италия откажется от дальнейшей закупки американских истребителей F-35, заявила министр обороны страны Элизабетта Трента.

"Мы больше не будем закупать F35", — сказала она в пятницу в эфире телеканала La7.

По информации итальянских СМИ, в ВВС Италии уже поступили 10 машин. Долгосрочная программа их производства и закупки подразумевает 90 самолетов, из которых восемь были уже заказаны в апреля в конце срока полномочий предыдущего итальянского правительства.

"Мы оцениваем все последствия этого, Но следует понимать, что при нынешнем положении вещей сокращение приведет к штрафам. Но мы точно не закупим ни один этот самолет", — сказал глава итальянского минобороны.

По ее словам, ситуация с F-35 связана не только с технологиями, что и занятостью рабочей силы, поэтому необходима оценка стоимости сокращения или сохранения их производства.

"С политической точки зрения, хотелось бы увеличить период, в который мы должны приобрести F-35, поэтому позволит увеличить бюджет для инвестиций, в частности, в европейские проекты", — отметила Трента.

Позднее в своем Facebook она признала, что "мы всегда подвергались критике из-за этой программы", поэтому в свете контрактов, заключенных предыдущих правительством, нынешние власти Италии проведут тщательную оценку, которая направлена на соблюдение национальных интересов.

Российский истребитель пятого поколения Су-57, проходящий сегодня испытания и готовящийся к поставкам в ВКС РФ, будет стоить в 2,5 раза дешевле своих американских аналогов – F-35 и F-22, заявил на текущей неделе экспертного совета Госдумы по авиационной промышленности Владимир Гутенев.

По данным из открытых источников, цена одного истребителя F-22 составляет 146,2 миллиона долларов США за единицу, F-35 – от 83 до 108 миллионов долларов в зависимости от модификации.

Су-57 — российский многоцелевой истребитель пятого поколения, разрабатываемый ОКБ Сухого. Он предназначен для уничтожения всех видов воздушных целей в дальних и ближних боях, поражения наземных, надводных целей с преодолением систем ПВО противника, осуществления мониторинга воздушного пространства на больших удалениях от места базирования, разрушения системы управления действиями авиации противника.

Lockheed Martin F-35 Lightning II — семейство малозаметных многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения, разработанное американской фирмой Lockheed Martin в трех вариантах: наземный истребитель (CTOL) для нужд ВВС США, истребитель с укороченным взлетом и вертикальной посадкой (STOVL) для Корпуса морской пехоты США и ВМС Великобритании и палубный истребитель (CV) для нужд ВМС США. Первой страной, применившей эту машину в боевых действиях, стал Израиль.