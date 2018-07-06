"Зенит" поздравил Витселя с выходом в полуфинал мундиаля

"Зенит" в Твиттере поздравил сборную Бельгии и персонально Акселя Витселя с выходом в полуфинал чемпионата мира. В матче 1/4 финала "красные дьяволы" обыграли Бразилию (2:1).

– Добро пожаловать на стадион "Санкт-Петербург", Аксель!, – говорится в сообщении.

В полуфинале Бельгия во вторник, 10 июля, на стадионе в Санкт-Петербурге сыграет против Франции, которая ранее 6 июля обыграла в четвертьфинале мундиаля сборную Уругвая со счетом 2:0. Уже известно, что президент Франции Эммануэль Макрон прилетит в Петербург, чтобы поболеть за соотечественников . Напомним, Витсель выступал за "Зенит" с 2012 по 2017 год.