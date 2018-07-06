Бельгия выбила Бразилию в четвертьфинале ЧМ-2018

Победой сборной Бельгии завершился матч четвертьфинала чемпионата мира по футболу против Бразилии. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу бельгийцев.

Игра началась с автогола полузащитника сборной Бразилии Фернандиньо на 13 минуте. На 31 минуте Кевин де Брюйне увеличил преимущество Бельгии. Автором единственного гола бразильцев стал Ренато Аугусто на 76 минуте.

В полуфинале сборная Бельгии сыграет с Францией 10 июля в Петербурге.