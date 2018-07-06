Петербургский туроператор «Аврора-БГ» лишил солнца 180 отпускников

О приостановке деятельности объявил на своём сайте петербургский туроператор «Аврора-БГ». Компания прекратила продажу туристических услуг 6 июля. По данным Ассоциации туроператоров, за границей в настоящее время находятся около 70 клиентов «Авроры-БГ», в том числе, около 40 детей, которые отдыхают в лагерях Болгарии.

«Обязательства принятые на себя по договорам о реализации турпродукта (включающего в себя все перечисленные услуги: проживание, а/билеты, трансфер, мед страховка) по всем туристам уже находящимся на отдыхе в Болгарии и Черногории будут выполнены в полном объеме», — говорится в сообщении туроператора.

Как сообщили в Ассоциации туроператоров, все отдыхающие будут вывезены в плановом порядке по завершению срока туров. Сейчас 8 «пакетных» туристов отдыхают в Болгарии, 24 человека – в Черногории, и около 40 детей находятся на отдыхе в Болгарии.

По предварительным данным, из-за приостановки деятельности «Авроры-БГ» не смогут отправиться на отдых в рамках пакетных туров в Болгарию 122 человека, в Черногорию – 60 человек.

Ранее стало известно, что туроператор закрыл чартерную программу в Болгарию и Черногорию. Компания успела продать 1500 авиабилетов. Сейчас пострадавшие туристы вынуждены повторно платить за перелёт, готовится коллективный иск в суд.

«Аврора-БГ» имеет финансовое обеспечение в размере 10 млн рублей у СО «Якорь». По предварительным расчетам, страховой суммы может хватить на выплаты туристам, но все будет ясно после предоставления реестра в страховую компанию — это произойдет на следующей неделе», — рассказали в Ассоциации туроператоров.

Проблемы испытывает и другой петербургский туроператор «Матрешка-Тур». Компания закрылась и готовится выплачивать компенсации. Ранее у обоих организаций был один собственник.

На этой неделе один из лидеров российского рынка выездного туризма, «Натали Турс», аннулировал все туры с 4 июля по 30 сентября. В проблемах глава компании Владимир Воробьев обвинил российскую сборную по футболу – её успехи заставили жителей страны отказываться от отдыха за рубежом.