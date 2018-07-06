Макрон прилетит в Петербург поболеть за сборную Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон посетит Россию, чтобы поддержать сборную Франции в полуфинале чемпионата мира по футболу.

Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец.

"Президент Франции Эммануэль Макрон приедет поддержать команду Франции на полуфинале в Санкт-Петербурге", – пишет телеканал со ссылкой Елисейский дворец.

6 июля сборная Франции победила сборную Уругвая со счетом 2:0 и вышла в полуфинал первенства. Её соперник определится в матче Бразилия-Бельгия, который проходит в эти минуты. Пока в нём побеждают бельгийцы со счетом 2 :0.

Полуфинал в Петербурге состоится 10 июля.