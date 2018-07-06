СМИ: Дзюба отказался от китайских миллионов

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба мог перейти в «Шанхай Шэньхуа», но его не устроили предложенные условия, он отказался от предложенных китайским клубом € 6 млн в год.

Об этом 6 июля сообщает "Чемпионат", не уточняя, когда было сделано это предложение. «Шанхай Шэньхуа» — богатый китайский клуб, который известен тем, что платил огромную зарплату Карлосу Тевесу. По неофициальным данным, аргентинец был самым высокооплачиваемым футболистом в мире, получая в Шанхае € 40 млн в год. Дзюбе предложили более скромные условия — € 6 млн в год, что, впрочем, почти вдвое превышает зарплату Артёма в «Зените» (€ 3,5 млн в год). Российский бомбардир, рассмотрев предложение, ответил отказом.

Нападающий сборной России хотел бы попробовать свои силы в английской Премьер-лиге, где на него претендует «Кардифф Сити».

В сезоне-2017/18 Дзюба принял участие в 25 матчах РФПЛ, отметившись 7 голами и 3 результативными передачами. Весной он на правах аренды выступал в тульском «Арсенале».